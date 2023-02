Pollenza ospiterà i campionati italiani di pattinaggio

"Ora è ufficiale: dal 9 all’11 giugno Pollenza tornerà a ospitare i campionati italiani junior e senior di pattinaggio, nella splendida pista di Casette Verdini". A dare l’annuncio è stato il sindaco Mauro Romoli. La manifestazione di pattinaggio corsa su pista junior e senior è stata fortemente voluta dall’associazione polisportiva dilettantistica Juvenilia Pollenza. "Una bella soddisfazione – commenta il primo cittadino –, dopo oltre dieci anni dall’ultimo importante evento con i campionati europei. Abbiamo sempre investito sulla pista di pattinaggio, una struttura comunale, e continueremo a farlo. È un motivo di orgoglio. È giusto appoggiare l’impegno e stare al fianco dell’Associazione Rotellistica "Juvenilia" che gestisce l’impianto; una festa anche per i suoi quarant’anni di attività. Come tutte le associazioni sportive si regge sul lavoro volontario delle persone e questo va premiato. Ringrazio loro, l’assessore allo sport Marco Ranzuglia, che ha condiviso l’idea. Adesso finalmente abbiamo ricevuto l’ufficialità. Prevediamo l’arrivo di tante persone in vista del weekend dei campionati, qualche centinaio solo tra atleti, dirigenti, accompagnatori, famiglie. Oltre agli appassionati di questa disciplina. Quello del turismo sportivo rappresenta un volano interessante, motivo per far conoscere il nostro paese a chi viene da fuori. E un domani magari sceglierà di tornare".