Pollenza, più sicurezza sulle strade con le nuove luci

"In questi cinque anni cercheremo di rendere più sicuri, per quanto possibile, gli attraversamenti pedonali e gli incroci più pericolosi". È la promessa del sindaco di Pollenza Mauro Romoli. È stata ripristinata la segnaletica luminosa sia a Pollenza Scalo prima della farmacia che a Casette Verdini davanti al ristorante La Scaletta. "Sono in programma altri interventi che cercheremo di attuare il prima possibile compatibilmente con le risorse disponibili – continua –. Ma c’è bisogno della collaborazione di tutti sulla strada; nonostante le norme restrittive del nuovo codice, si assiste troppo spesso a persone che corrono oltre i limiti o che stanno al cellulare mentre guidano. Alle istituzioni è giusto chiedere prevenzione e anche repressione, ma ricordiamoci che il miglioramento della sicurezza pubblica parte dai nostri comportamenti".