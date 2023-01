Domani alle 16 a Casette Verdini di Pollenza, alla chiesa S. Famiglia, spettacolo dell’Epifania e alle 17 al chiostro Sant’Antonio del paese arrivano i Re Magi. Dalle 17.30 in poi, inoltre, in piazza della Libertà, l’Avis organizza la "Befana sotto la torre": tutti col naso all’insù per la discesa della vecchietta dalle scarpe rotte dalla torre, con tante dolci sorprese per bambini e non solo. In centro sarà visitabile, fino a domani, "Le vie dei presepi" a cura dei commercianti. Rimarrà allestita fino al 15 gennaio la mostra nella sala convegni del palazzo comunale "Il Cardinale Fernando Cento. Vescovo fascinatore", curata da Alvaro Valentini. Sarà aperta domani, sabato e domenica, e il prossimo fine settimana (14-15) dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.