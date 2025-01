Pollenza, ragazzi a lezione di difesa personale

Sono aperte le iscrizioni a Pollenza per il corso di difesa personale gratuito per ragazzi e ragazze dai 14 ai 34 anni. Da giovedì 6 febbraio ad aprile una nuova opportunità per coloro che vogliono mettersi in gioco, con un occhio di riguardo ai temi del bullismo e della violenza di genere. Il corso è parte integrante del progetto Kokoro – spazi civici di comunità finanziato da Sport e salute e organizzato da La brigata degli unicorni con Judo club Urbisaglia e il Comune di Pollenza. Le lezioni saranno tenute dal maestro Mauro Contigiani (tecnico Fijlkam Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) e si svolgeranno nei locali dell’oratorio Cardinale Cento di Pollenza. Iscrizione entro il primo febbraio. Info 338 4666953.