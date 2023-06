Pollenza, Sabato inaugurazione delle due casette del bookcrossing!

"Sabato, prima di dare il via al Festival "SoStar tra i libri", scopriremo le due casette per il progetto del bookcrossing posizionate al parco giochi Il Pincetto e al parco del Colle. Se il progetto avrà una risposta positiva da parte della cittadinanza, vorremmo dotare tutti i parchi del nostro paese di una casetta simile". È la proposta del sindaco di Pollenza Mauro Romoli, che annuncia per dopodomani l’inaugurazione delle due casette dei libri, alle 17. Si tratta di postazioni di bookcrossing, ovvero un luogo di scambio gratuito di libri su base volontaria. Un lettore lascia, dona, un libro e prende in cambio un altro libro, il tutto gratuitamente. "Dopo la riapertura della biblioteca comunale e tante altre iniziative fatte in questi anni avanziamo un’altra proposta".