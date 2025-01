Pollenza, vandali ancora in azione con il bookcrossing

Anche la casetta del bookcrossing per lo scambio dei libri ai giardini di Casette Verdini, a Pollenza, è stata distrutta. Era già successo a novembre al giardino del Pincetto. "Si conferma una triste tendenza del giorno d’oggi, da una parte c’è una fetta di popolazione propositiva che chiede più servizi, migliore arredo urbano, parchi più attrezzati, dall’altra c’è una parte che puntualmente demolisce ciò che viene fatto – commenta il sindaco Mauro Romoli –. Diventa sempre più difficile in un contesto di risorse decrescenti far sì che la prima parte non cada vittima degli atti vandalici della seconda, eppure è necessario anche per mantenere la fiducia nelle istituzioni e nel futuro". Sui social i cittadini hanno proposto di posizionare le telecamere di videosorveglianza ai giardini e qualcuno si è anche fatto avanti per aggiustare la casetta dei libri.