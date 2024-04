Pollice giù di otto consiglieri verso Gironacci

Sono otto le firme dei consiglieri comunali che hanno accompagnato la scelta del sindaco Fabrizio Ciarapica di firmare un altro decreto per togliere le deleghe all’assessore Manola Gironacci. Si tratta di Fausto Troiani, Paolo Mercuri e Pierluigi Capozucca di Vince Civitanova, di Nicolò Renzi e Piero Croia di Forza Italia, di Paola Campetelli e Paola Fontana di Civitanova Unica. Non si sono accodati Fratelli d’Italia e la Lega, partito verso cui Gironacci ha fatto outing negli ultimi tempi, pagando con la cacciata dalla giunta l’avvicinamento ai salviniani, lei che era in quota a Civitanova Unica. Dai leghisti nessuna reazione finora, ma bolle in pentola tanto scontento per la mossa di Ciarapica che, dopo aver perso il primo round al Tar (per difetto di motivazione hanno scritto i giudici in sentenza), ha cambiato strategia e notificato un secondo decreto a Gironacci, per farla fuori con la motivazione che la sua presenza nell’esecutivo destabilizza gli equilibri politici. In questo appoggiato da tre forze politiche su cinque della coalizione, con otto consiglieri su quindici del centrodestra, quindi la maggioranza. Un precedente politico che apre la strada alla possibilità che in futuro altre liste chiedano la testa di un assessore nel nome della stabilità politica. Intanto Ciarapica ha ottenuto di allontanare Gironacci che per riconquistare le deleghe al turismo non ha altra strada che tornare al Tar. Con il suo avvocato, Pietro Siciliano, si è già consultata subito dopo aver ricevuto il decreto che la tagliava di nuovo fuori dalla giunta. In questa vicenda si registra anche la scelta della lista civica Civitanova Unica di mollare la Gironacci, che con la civica si era candidata e che rappresentava in giunta, oltre al silenzio della Lega che non può fare una battaglia a viso aperto, avendo l’ex assessore manifestato un feeling con il partito ma senza prendere la tessera e rivendicando l’appartenenza alla civica, strategia che è stata fondamentale per vincere al Tar, dato che i giudici a Ciarapica hanno contestato che la motivazione per allontanarla perché transitata alla Lega non era supportata da alcun fatto concreto. Al momento Gironacci è un corpo estraneo alla componente civica dentro cui è nata e anche alla Lega verso cui ha fatto outing e Ciarapica conta su una navigazione senza scossoni per i prossimi mesi, contando sulle tempistiche delle cause legali.