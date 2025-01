Pollicino Show per bimbi e adulti. Grandi classici al Piermarini

Domani al Teatro Piermarini di Matelica appuntamento per tutta la famiglia con Pollicino Show, spettacolo proposto fuori abbonamento nella stagione promossa dal Comune con l’Amat e il contributo della Regione Marche e del MiC. Lo spettacolo di Gruppo Ibrido e Artemis Danza per la regia di Cinzia Pietribiasi rilegge, grazie all’interpretazione di Federico Russo, i temi classici della fiaba in chiave contemporanea. Combinando coreografie di Davide Tagliavini, video, illustrazioni animate di Giovanni Copelli e una colonna sonora di grandi classici, piccini e grandi vengono coinvolti in una storia appassionante e misteriosa, capace di divertire e far sognare.

Pollicino è piccolo di statura ma grande nell’astuzia. La sua è una famiglia poverissima. Ha sei fratelli e i genitori a stento riescono a provvedere per tutti. Il padre, allora, decide così di lasciare i figli al loro destino. Una volta soli e perduti nel bosco, Pollicino e i suoi fratelli supereranno pericoli e imprevisti. Grazie all’immaginazione e al coraggio, il piccolo eroe riuscirà a salvare tutti e a fare della sua storia uno spettacolo per i teatri di tutto il mondo.