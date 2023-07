"Polmonite fatale dopo l’incidente". S’indaga

di Paola Pagnanelli

Investito mentre attraversava la strada e morto 12 giorni dopo l’incidente, sarebbe stato ucciso da una polmonite Augusto Marinucci, 84enne di Monte San Giusto. Per questo ora la procura farà alcuni approfondimenti su quanto avvenuto anche in seguito al ricovero. Il pensionato era stato investito alle 6.30 di domenica 11 giugno, mentre attraversava fuori dalle strisce pedonali in via Macerata, a Monte San Giusto. A urtarlo era stata l’auto condotta da un 27enne di Mogliano. L’anziano, apparso subito in gravi condizioni ai soccorritori chiamati sul posto, era stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Civitanova. Nonostante le cure, però, purtroppo 12 giorni dopo, il 23 giugno scorso, il suo cuore aveva smesso di battere. Il ragazzo di Mogliano che lo aveva investito, risultato negativo agli esami su alcol e stupefacenti che erano stati fatti dai carabinieri subito dopo l’incidente, a quel punto era stato indagato per il reato di omicidio stradale, e per chiarire bene la vicenda il sostituto procuratore Enrico Riccioni aveva deciso di disporre un’autopsia, affidata al medico legale Antonio Tombolini. A quanto sembra, però, dalle prime valutazioni fatte in seguito all’esame sarebbe emerso che Marinucci avrebbe avuto una polmonite, e quella avrebbe causato la sua morte. Di fronte a questo dato, il sostituto procuratore Riccioni ha deciso di approfondire la vicenda, ricostruendo quanto accaduto tramite sia una consulenza specialistica da affiancare a quella del medico legale, sia sulla base dei riscontri autoptici e delle cartelle cliniche dell’ospedale di Civitanova. Su questo fronte infatti si ampia l’indagine, per valutare cosa di preciso abbia portato alla morte l’anziano, tenendo conto delle lesioni riportate e della malattia che sarebbe insorta colpendo i polmoni. La notizia della morte del pensionato aveva sollevato molto cordoglio. Marinucci infatti era molto conosciuto e ben voluto a Monte San Giusto, così come la sua famiglia, conosciuta in tutta la provincia: i tre figli hanno infatti aperto una nota catena di gelaterie con diversi punti vendita nei centri commerciali.