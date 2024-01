Polo delle scuole superiori da 1.200 alunni

Nascerà dalla fusione dell’Iis Costanza Varano e dell’Itcg Giovanni Antinori il nuovo istituto di secondo ciclo d’istruzione che verrà denominato "Iss Varano - Antinori". Avrà oltre 1.200 alunni con l’Antinori che ha anche la sede distaccata con un indirizzo a Matelica. Si tratta di una delle sei fusioni della provincia deliberate pochi giorni fa a livello regionale per l’annualità scolastica 2024/25. Ieri mattina hanno voluto presentare questa modifica il sindaco camerte Roberto Lucarelli, il consigliere regionale Gianluca Pasqui e il preside dell’Antinori Francesco Rosati. Assente il preside dei licei Antonio Cappelli, che ha però inviato i suoi saluti.

Ha subito ringraziato i due dirigenti il sindaco, per il lavoro di sensibilizzazione fatto nelle istituzioni per la proposta di fusione: "La nuova norma regionale dava come parametro questi 900 alunni base – spiega – quindi l’azione è stata quella di garantire le sorti degli istituti, in particolare per l’Antinori che scontava un problema in quanto è una reggenza, gestita in maniera esemplare dal preside Rosati che ha raddoppiato in quattro anni gli iscritti. Questa è un’operazione che per la città crea da un lato una difficoltà perché perdiamo un’autonomia; di contro siamo riusciti con la Regione a fare un lavoro importante. Infine, voglio ringraziare tutti i sindaci e il rettore Unicam che insieme con me hanno firmato un documento e hanno supportato questa scelta". I comuni sono Serravalle di Chienti, Fiuminata, Visso, Fiastra, Valfornace, Muccia, Pieve Torina, Bolognola, Ussita, Monte Cavallo, Sefro e Castelsantangelo sul Nera. L’altra eccellenza locale, evidenziata da Lucarelli, è quella dell’Ipia Gilberto Ercoli, che però serve a garantire una presidenza a Matelica come sede dell’Ipsia Pocognoni. Pasqui porta i saluti dell’assessore regionale Chiara Biondi: "Posso certificarne il lavoro reale fatto con i territori, in tavoli di concertazione. Oggi si è voluta mantenere a Camerino con una fusione la scuola, purtroppo o perfortuna bisogna iniziare a ragionare tra territori per mettere insieme forze e risorse". Rosati ha, invece, dichiarato: "Con il preside Cappelli e i relativi organi collegiali abbiamo deliberato in coerenza con il comune, e in accordo. Siamo rammaricati anche noi di questa fusione, ma era la soluzione migliore oggi. Ci sarà un lavoro amministrativo enorme e per questo speriamo di non perdere personale. Il nuovo dirigente deve pensare a questa fusione come a un’opportunità in più. Non possiamo più avere problemi di numeri e siamo anche un polo universitario".

Rosati ricorda anche l’ottimo indirizzo per ragioneri con curvatura sportiva a Matelica, e con Lucarelli poi sottolineano che dove si trovano i due istituti nascerà un vero polo di istruzione anche primaria dati i lavori di costruzione quasi al termine del plesso dell’Istituto comprensivo Ugo Betti: "Un campus scolastico dalla scuola primaria alla secondaria. Il Betti sta procedendo in maniera spedita con aggiustamenti a livello amministrativo".