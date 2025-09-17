Polo innovativo da 15 milioni tra aule e laboratori

Nuovo Polo didattico Sant’Agostino inaugurato dall’Università di Camerino alla presenza di tante autorità accademiche, civili, religiose e militari nella giornata di festa di ieri. Un complesso rinnovato che rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dell’offerta formativa e dei servizi per le studentesse e gli studenti. Intervenuti il rettore Unicam Graziano Leoni, la prorettrice alla didattica Giulia Bonacucina, il direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute Gianni Sagratini, il governatore del distretto 2090 del Rotary international Roberto Calai ed il Sindaco di Camerino Roberto Lucarelli.

"Per me è una grande emozione aprire all’uso dei nostri studenti questo edificio; uno di quelli storici della città" ha commentato il rettore che ci ha tenuto a ringraziare tutti gli uffici dalle aree tecnica e quella delle strutture fino alla comunicazione e l’ufficio sicurezza logistica e patrimonio.

Edificato negli anni ’60 dall’architetto Ezio Mariani, il Polo di chimica fino al terremoto del 2016 aveva ospitato ricercatori, dottorandi e studenti. Grazie ai fondi europei Por Fesr nel 2018 vinti con un bando regionale dedicato all’efficientamento energetico e al rifacimento sismico si è partiti col progetto. Come ha spiegato Leoni, il cantiere è stato aperto il 30 gennaio 2020 per poi venire bloccato dalla pandemia Covid. Poi finalmente la fine dei lavori nel 2023 e fino ad oggi l’allestimento dei laboratori. Un polo da 15 milioni tra i 10,8 milioni, più uno in seguito, per la struttura e i rimanenti trovati con ben sette bandi vinti dall’Ufficio procurement dell’ateneo. Il nuovo polo ospita aule moderne e laboratori all’avanguardia, che rispondo alla didattica nelle scienze chimiche, fisiche, farmaceutiche e gastronomiche. Particolare attenzione ai laboratori innovativi: il nuovo Food Lab, dotato di 12 postazioni operative e di 10 cabine sensoriali, sarà un punto di riferimento per la ricerca e la formazione nella gastronomia e nella nutrizione.

Il Food Lab è stato realizzato anche grazie al contributo del distretto 2090 Rotary International, che ha sostenuto l’ateneo. Accanto ad esso trovano spazio la Farmacia didattica, uno spazio innovativo dedicato alla formazione pratica dei futuri professionisti del settore, un ambiente unico. Poi il Laboratorio del sonno, che dispone di due camere attrezzate e di uno studio medico, pensato per attività didattiche e di ricerca interdisciplinari.

Marco Belardinelli