Polo, mercanti sulla via della seta", anteprima nazionale a Sant'Angelo in Pontano"

Il Festival Storie, questa sera, alle 21.30 (ingresso libero) nell’arena di piazzale Trento a Sant’Angelo in Pontano, presenta l’anteprima nazionale dello spettacolo "Polo, mercanti sulla via della seta" messo in scena dal Gruppo Alfieri e Musici Storici del Torneo Cavalleresco di Servigliano. Lo spettacolo è incentrato sulla vita di Marco Polo, rimasto nella storia come uno dei più grandi viaggiatori dell’Occidente.

"Per accompagnare il padre in Cina, partì ancora ragazzo da Venezia, intorno al 1271; lì diventò consigliere e alto funzionario dell’imperatore Qublai. Tra viaggi e permanenza in Asia, rimase lontano da Venezia quasi 25 anni. Al ritorno, il racconto del suo viaggio (pubblicato nel libro Il Milione) provocò la meraviglia e l’incredulità del pubblico", spiegano gli organizzatori.