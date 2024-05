"Polo scolastico e Rsa. Si chiude un cerchio"

Correrà per il terzo mandato il sindaco uscente, nonché vicesegretario provinciale del Pd Andrea Gentili, alla testa della lista civica "Cittadini sempre", affiancato da una squadra rinnovata.

Da dove nasce la decisione di tentare per la terza fascia tricolore?

"La volontà è chiudere un cerchio. In sintesi, sono tre i motivi della mia candidatura: la riqualificazione della casa di riposo dove siamo al 60% del completamento e l’auspicio è rispettare il cronoprogramma con l’aperura a maggio 2025, poi il campus scolastico in via Madonna di Loreto per primaria e secondaria, una svolta epocale per la città. Infine, la realizzazione di alloggi del “Durante e Dopo di Noi“ per persone con disabilità, un sogno nel cassetto che vorremo concretizzare con famiglie e associazioni".

Bilancio sui suoi dieci anni da primo cittadino?

"Il giudizio lo lascio agli altri. Ricordo quando presi l’impegno di tenere incontri di quartiere dopo l’approvazione del bilancio, un contatto con i cittadini importante. Abbiamo dato una trazione sociale alle scelte che ci ha permesso di essere oculati in ambiti come cultura e lavori pubblici, anche al nuovo gruppo ho dato questa impronta. Abbiamo messo mano a tanti settori, a volte stravolgendoli, penso ai tre parchi pubblici riqualificati. Il concetto è l’attenzione alla qualità della vita, sia di nuove generazioni che anziani".

Cosa annovera tra i progetti già avviati?

"La nuova palazzina strategica di piazzale Mazzini e la ristrutturazione di Palazzo Bonafede. Inoltre, intendiamo costituire la comunità energetica e un nuovo piano parcheggi del centro per commercianti e residenti, poi i progetti dedicati agli anziani soli. Altra opera in partenza sarà l’elisuperficie".

Quali saranno le novità?

"Nel programma ci sono uno spazio multifunzionale a palazzo dei Priori, uno sconto Tari per famiglie con persone disabili, diversi progetti esecutivi per il dissesto idrogeologico delle strade e per il nuovo asilo nido in via Valle, il nuovo locale nella sede della Croce Verde".

d. p.