Polo scolastico, recintato il cantiere: "Lavori tra due mesi"

Sono iniziati ieri mattina i lavori propedeutici all’effettivo avvio del cantiere per il nuovo polo scolastico in contrada Pace, a Tolentino, dove saranno trasferiti gli studenti dell’Iis Filelfo e dell’Ipsia Frau. Il progetto è statao affidato con appalto integrato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Apulia srl, Pagano spa – Rtp Di Emidio Progetti srl. Si tratta di un’operazione per un importo complessivo di 31 milioni di euro finanziato dall’ufficio ricostruzione: il progetto prevede la realizzazione di un complesso, suddiviso in tre distinti corpi di fabbrica, che potrà arrivare ad ospitare fino a mille alunni, ripartiti in 44 classi.

"Contiamo, dopo queste prime operazioni di installazione di recinzioni e picchettamento – spiegano il presidente della Provincia Sandro Parcaroli e il consigliere delegato all’edilizia scolastica Pierfrancesco Castiglioni – che l’impresa possa avviare il cantiere entro un paio di mesi. Abbiamo invitato l’impresa e i progettisti al massimo impegno al fine di contenere i tempi, con l’obiettivo di offrire alla scuola una nuova sede nel più breve tempo possibile. Ricordiamo che i lavori riguardanti il corpo centrale e i licei dovranno essere realizzati in circa 600 giorni, mentre il resto dell’opera in 1.200 giorni. Sarà nostra cura, comunque, provvedere periodicamente ad informare la dirigenza scolastica e la collettività sull’andamento del cantiere".

Presente, oltre al sindaco Mauro Sclavi, anche il rup Giordano Pierucci.