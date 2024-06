Poltrona Frau acquisisce KJ Ryan: "Interni per automobili di lusso"

TOLENTINO (Macerata)

Poltrona Frau di Tolentino, società del gruppo Haworth Lifestyle, ha acquisito una quota di maggioranza di KJ Ryan Ltd, azienda inglese focalizzata sullo sviluppo e la produzione di componenti per interni di automobili di lusso. Il settore Interiors in Motion di Poltrona Frau, che si occupa della realizzazione di prodotti rivestiti in pelle di altissima qualità per interni esclusivi di auto, velivoli e imbarcazioni, ha annunciato ieri la novità dal quartier generale di Tolentino, nel Maceratese. KJ Ryan è stata fondata nel 2007 da Kevin Ryan a Coventry, nel Regno Unito, nel cuore dell’industria automobilistica britannica, e impiega più di 150 dipendenti altamente specializzati. Ora la realtà confluisce nella business unit Interiors in Motion di Poltrona Frau con sede a Tolentino. Ryan continuerà a far parte della nuova entità anche in futuro con un importante ruolo operativo. "La nuova entità – spiegano i promotori – sarà leader in Europa, avrà un fatturato di circa 120 milioni con oltre 600 dipendenti e tre stabilimenti produttivi, a Tolentino e Montegranaro (provincia di Fermo) in Italia, e a Coventry, in Inghilterra. Questa rete consentirà un livello di servizio estremamente efficiente, con tempi di consegna più rapidi e catene di fornitura più sostenibili". "Con l’acquisizione di KJ Ryan – dice Ervino Riccobon, ceo di Poltrona Frau Interiors in Motion – rafforzeremo in modo significativo la nostra capacità di collaborare con le principali case automobilistiche nella progettazione, sviluppo e fornitura di interni di altissimo livello in uno dei mercati più importanti al mondo per le auto di lusso. Oltre ai numerosi progetti sviluppati in collaborazione con Ferrari, la business unit Interiors In Motion collabora con molti marchi prestigiosi, come Lamborghini, McLaren, Jaguar e Land Rover, e nel settore nautico con Ferretti Yachts, Pershing, Wally e Riva. La maggior parte dei nostri clienti target (settore del lusso e vetture con alto livello di personalizzazione) ha basi produttive in Europa. L’Italia e il Regno Unito sono di gran lunga i Paesi più rilevanti, seguiti dalla Germania e in misura minore dalla Francia. Tuttavia, i mercati di destinazione dei prodotti finali sono assolutamente globali". Eppure cosa spinge Poltrona Frau, società del gruppo americano Haworth Lifestyle, a restare sul territorio marchigiano? "L’area è di importanza cruciale, soprattutto per le competenze del nostro personale – prosegue Riccobon –. Le lavorazioni, pur avendo un livello di qualità e ripetibilità tipiche dell’automotive, hanno oggi e avranno sempre un alto contenuto di manualità e richiedono conoscenze specifiche nella progettazione, nella lavorazione dei materiali. La zona di Tolentino e Montegranaro ci offre un bacino unico di talenti da cui attingere". "Non vediamo l’ora di continuare questa espansione e storia di successo", conclude Dario Rinero, ceo di Haworth Lifestyle.