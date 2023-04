Poltrona Frau: il ceo Coropulis ha incontrato i giovani imprenditori

I Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata, guidati dal presidente Alessio Castricini, hanno incontrato Nicola Coropulis, ceo di Poltrona Frau, storica azienda di Tolentino leader nel settore dell’arredamento di alta gamma. L’amministratore delegato ha raccontato questa "storia d’amore per la qualità e la bellezza, in un equilibrio perfetto tra industria ed eccellenza artigianale". "Coropulis ha focalizzato l’attenzione sul tema della sostenibilità, sul ruolo sociale che l’azienda svolge nel territorio e sull’utilizzo di nuove tecnologie che sappiano garantire la centralità del cliente", spiegano da Confindustria. L’iniziativa si è conclusa con la visita ai reparti produttivi e al Poltrona Frau Museum, un percorso espositivo progettato dall’architetto Michele De Lucchi. Il direttore di Confindustria, Niccolò, e Castricini hanno ringraziato Coropulis per l’importante incontro.