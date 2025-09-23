Poltrona Frau: visite gratuite, supporto psicologico ed escursioni

Tolentino, 23 settembre 2025 - Screening medici gratuiti in collaborazione con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Macerata, un servizio di supporto psicologico in collaborazione con Unobravo e iniziative dedicate al benessere collettivo, come la riapertura della piscina aziendale e escursioni in e-bike e trekking alla scoperta del territorio marchigiano. Sono le novità introdotte da Poltrona Frau a Tolentino -azienda leader nel settore dell’arredamento di alta gamma- dedicate ai propri dipendenti, “con un approccio che integra salute fisica, prevenzione, supporto psicologico e socialità”, spiega l’azienda. È stata rinnovata la collaborazione con la Lilt Macerata per campagne di prevenzione oncologica, offrendo screening gratuiti ai propri dipendenti. “Dopo le visite senologiche per le dipendenti – continua - quest’anno sono state introdotte visite urologiche per la popolazione maschile, con l’obiettivo di alternare annualmente controlli mirati e, a partire dal prossimo anno, includere anche screening dermatologici, coinvolgendo così l’intera comunità aziendale. Il benessere dei dipendenti si estende anche alla sfera psicologica: il gruppo Haworth Lifestyle, di cui fa parte Poltrona Frau, ha posto grande attenzione al supporto mentale dei propri collaboratori. Con Unobravo, piattaforma di psicologia online, i lavoratori possono accedere a percorsi di supporto personalizzati, usufruendo di tre sedute gratuite interamente a carico dell’azienda e di agevolazioni sulle successive, con la possibilità di estendere il servizio anche ai propri familiari. Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di rendere più accessibili i percorsi di terapia e contribuire ad abbattere lo stigma legato alla salute mentale”. Per favorire il benessere e la socialità, Poltrona Frau ha rilanciato la piscina aziendale, che è stata aperta per tutta l’estate a dipendenti e familiari conviventi, dopo anni in cui non era disponibile in maniera così continuativa. “L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo, con la struttura frequentemente piena e le sessioni di ginnastica in acqua durante le pause pranzo ampiamente partecipate, trasformando l’attività in un vero momento di benessere collettivo – aggiunge l’azienda -. Per la prima volta quest’anno sono state organizzate escursioni in e-bike e trekking: un’iniziativa che ha subito incontrato l’entusiasmo dei dipendenti, confermando l’interesse per attività capaci di unire sport, socialità e spirito di squadra. Questo ciclo di uscite domenicali proseguirà per tutto l’autunno, offrendo occasioni preziose di condivisione e team building. Tali attività si inseriscono in una più ampia strategia, che vede nelle persone la risorsa più preziosa: promuovere equilibrio, inclusione e benessere significa investire sulla crescita individuale e, di conseguenza, sul successo dell’azienda nel lungo periodo”. Questa la filosofia del ceo Nicola Coropulis: “Tali iniziative riflettono l’attenzione che dedichiamo alle persone: creare spazi di crescita, connessione e benessere, dentro e fuori dall’azienda. Per Poltrona Frau, il legame con il territorio e con la comunità è centrale e ogni gesto nasce dal rispetto e dalla cura per chi contribuisce a rendere viva la nostra realtà”. Attualmente Poltrona Frau conta 850 dipendenti.