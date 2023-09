Poltrone per la chemio, raccolti 11mila euro

di Gaia Gennaretti

"Sono entusiasta. Abbiamo raggiunto un risultato oltre le aspettative". Quelle di Marco Massei, presidente del comitato per la difesa dell’ospedale di San Severino e della Fondazione Anello per la Vita, sono parole di gioia e riconoscenza per il successo della cena di beneficenza al chiostro di San Domenico che ha organizzato per poter acquistare delle poltrone per la chemioterapia da donare al Bartolomeo Eustachio. "Sono veramente felice. Siamo andati al di là di ogni aspettativa. Hanno partecipato alla cena circa 220 persone tra cui tante associazioni come la Croce Rossa, Sorrisi per l’Etiopia, il Tribunale del Malato, il comitato per la difesa del Bartolomeo Eustachio e la Fondazione Anello della Vita. La cosa straordinaria – aggiunge – è che hanno offerto donazioni, in alcuni casi importanti, anche privati e associazioni come quella creata in memoria di Giacomo Bonci che non hanno potuto prendere parte alla cena. Anche i carabinieri cittadini città hanno fatto la loro donazione". In totale sono stati raccolti circa 11mila euro a cui andranno tolte le spese vive sostenute per la cena ma che comunque consentiranno di acquistare tre o quattro poltrone, fondamentali per garantire ai malati oncologici di sottoporsi alle cure chemioterapiche in maniera confortevole. "A manifestare la necessità di avere le poltrone era stato proprio Faloppi perché il reparto di San Severino ne è sprovvisto. Così ci siamo arrivati subito per rispondere alla chiamata poiché l’ospedale non aveva la possibilità di acquistarle in tempi rapidi. Voglio ringraziare i tantissimi presenti, il cardinale Edoardo Menichelli, i rappresentanti delle istituzioni a partire dal sindaco Rosa Piermattei, l’assessore Jacopo Orlandani, i consiglieri Tarcisio Antognozzi, Alessandra Aronne, Francesco Borioni e Tiziana Gazzellini. Erano presenti anche il dottor Luca Faloppi del reparto oncologia e la dottoressa Benedetta Ferretti che per anni ne è stata l’anima, le infermiere e altri medici. E infine un grazie speciale a Silvano Massei, Beniamino Paciaroni e Agostino Matelica che ho definito i tre masterchef settempedani. Tutto quello che faremo – conclude Massei – per noi sarà una grande soddisfazione".