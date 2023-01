Polveri sottili, nessuno sforamento nel 2022

di Francesco Rossetti

Polveri sottili, la percentuale più bassa è a Civitanova. Sono stati diffusi ieri i dati dell’Arpam (l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, ndr) relativi ai campionamenti effettuati dalle 17 stazioni posizionate in tutta la regione: nella città costiera non è stato rilevato alcun superamento del limite di concentrazione di Pm10 nell’aria. La struttura in tal caso è collocata nelle adiacenze dell’Ippodromo ed è proprio questo l’aspetto che più fa discutere: la domanda che alcuni cittadini si pongono è "quanto può essere veritiero un esame effettuato su una zona di campagna come quella di contrada Asola?". Se lo chiede anche l’ex assessore all’Ambiente Cristiana Cecchetti, che ricorda come gran parte dell’inquinamento "sia provocato dai riscaldamenti delle abitazioni e delle strutture, dal traffico urbano, dai forni a legno e dalle stufe a pellet, tutti elementi presenti più che altro in città". Basta fare un confronto con le altre centraline e si vede che Pesaro, maglia nera con 31 giorni (vicino al numero massimo di giorni consentiti per sforamenti fissato in 35 in un anno, ndr) ha la centralina in via Scarpellini, costruita in un fondo urbano, come si legge nel sito dell’Arpam. Quella di Civitanova è invece in un fondo rurale e suburbano, al pari di Urbino, Genga, Montemonaco e Ripatransone. Infatti, in seconda posizione ecco Ancona (due centraline: cittadella e stazione), con 24 superamenti complessivi. Completa il podio, Ascoli Piceno con 10 sforamenti. A Macerata invece qualità dell’aria buonissima: solo due superamenti del limite entrambi registrati nello scorso ottobre 70 e 55 ugmc. Cecchetti così interroga il Comune sulla questione delle colonnine Atac, inaugurate nel 2015 e "di cui nessun cittadino, al momento, ha contezza di che fine abbiano fatto". I quattro impianti furono collocati in alcuni snodi urbani molto trafficati: piazza XX Settembre, la stazione, la rotonda del Trialone e in via Carducci. I campionamenti effettuati si traducevano in dati che venivano trasmessi tramite un’applicazione per smarthphone, ‘Spray’, che servivano ai cittadini proprio per "conoscere i valori e avere informazioni sulla situazione ambientale in tempo reale, così da capire quale zona della città fosse più critica in un determinato momento", prosegue la Cecchetti. La gestione del rilevamento dati era affidata al Famo-FabLab, connesso con l’Università di Camerino. I quattro impianti civitanovesi "dispongono degli stessi motori delle colonnine Arpam – sostiene – , pur senza vantare l’omologazione che in Italia viene rilasciata dagli enti certificatori e che comporterebbe un importante dispendio di soldi per l’amministrazione". Dunque, l’ex assessore all’Ambiente ribadisce: "Grave che i cittadini non possano sapere che aria respirano in città e che sia stato completamente disatteso tutto il sistema, perché quelle colonnine erano funzionanti, attive e producevano valori veritieri, analoghi a quelli di Arpam". I dati dell’Agenzia regionale per l’ambiente tracciano un quadro positivo, quindi, in tutto il Maceratese. Nello stesso capoluogo però l’impianto si trova nella zona di Collevario, questo però, secondo la mappa regionale, definito fondo urbano.