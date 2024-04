’Pomeriggio a casa di...’ per la radioterapia

Poesia e lettura sono gli ingredienti di "Pomeriggio a casa...", un’attività voluta dall’Amart Odv, Associazione Macerata Radioterapia, per promuoversi, essere presente nel pensiero dei maceratesi e, magari, oggetto di donazione del 5 x 1000. "La nostra associazione – spiega la presidentessa, Alessandra Monteverde Spada –, che ha tra i vari scopi di sensibilizzare la collettività e promuovere attività culturali, si è costituita oltre 20 anni fa, per volontà di alcuni insegnanti, dolorosamente colpiti dalla morte di un loro allievo, di alcuni medici e tecnici dell’unità operativa e di persone probe che, in qualche modo, erano state coinvolte dalle attività del reparto. L’Amart pertanto vive al fianco della Radioterapia dando sostegno ai pazienti e ai loro cari che, nelle brevi o lunghe terapie, devono sentirsi sereni come a casa". I tre appuntamenti sono stati patrocinati dal Comune e si svolgono ad aprile. Il prossimo, da prenotare al 339 3858372, si terrà oggi alle 17 in casa Francesconi, in contrada Santo Stefano, ed è rivolto a venti bambini accompagnati da un genitore. Tempo permettendo, l’incontro si terrà sull’aia della casa, altrimenti sarà all’interno. Si alterneranno musiche al pianoforte e letture tratte da "Poesie per un gatto" di Lamarque, "Storie di gatti" di Herriot e da "Il giornalino di Gian Burrasca" di Bertelli.

Le musiche saranno eseguite dal maestro Alessandro Menichelli e le letture interpretate da Piero Piccioni. Seguirà la merenda. L’appuntamento è alle 17 in punto sul piazzale della chiesa di Santo Stefano. Il terzo e ultimo appuntamento, sempre con musica e lettura, si terrà il 23 aprile a palazzo Marefoschi, dedicato a trenta persone; sempre necessaria la prenotazione al 339 3858372.