Pomeriggio a teatro: ridere e aiutare l’Anffas

Martedì 26 dicembre alle 17,30 la compagnia teatrale "G. Lucaroni" di Mogliano metterà in scena al teatro Lauro Rossi la commedia dialettale in due atti di Pietro Romagnoli "La vecchiaia è più tranquilla se la passi a Villa Arzilla". L’esilarante rappresentazione teatrale ha il patrocinio dell’amministrazione comunale ed è inserita nella rassegna "Ci credo e ci rido" iniziata nel 2007, giunta alla sedicesima edizione e ideata dall’Anffas di Macerata a cui sarà devoluto l’intero incasso della serata a sostegno dei progetti di inclusione sociale dedicati alle persone con disabilità. "Il titolo della rassegna - dice Marco Scarponi, presidente Anffas Macerata - dà un’idea ben precisa di ciò che desideriamo comunicare: parlare della disabilità, fare qualcosa per la disabilità con quella leggerezza che cerchiamo ogni giorno anche mentre affrontiamo percorsi difficili e impegnativi. Invitiamo tutti a teatro".