Pomeriggio con la fotografia: dimostrazioni e gli scatti di Lattanzi in una mostra

La fotografia protagonista nello studio Lattanzi: viaggio nel tempo attraverso la platinotipia. Oggi, alle 17, nello studio di via del Vallone, dimostrazione di stampa fotografica in platinotipia con Giancarlo Vaiarelli e mostra delle opere di Enrico Maria Lattanzi (nella foto). Giancarlo Vaiarelli, uno dei massimi esperti mondiali di questa antica tecnica di stampa fotografica, nata a fine Ottecento ed ancora oggi insuperata come qualità, terrà una dimostrazione esclusiva. Giancarlo Vaiarelli, rinomato per la sua maestria nella platinotipia, guiderà gli ospiti attraverso le fasi di questa tecnica di stampa fotografica. In concomitanza con la dimostrazione, sarà esposta una collezione di opere fotografiche stampate al platino/palladio di Enrico Maria Lattanzi, fondatore dello studio Lattanzi. Le sue creazioni cattureranno lo spettatore con la loro straordinaria bellezza e profondità.

L’evento sarà aperto al pubblico e agli appassionati di fotografia, offrendo l’opportunità di interagire con uno dei maestri della platinotipia e di esplorare il connubio tra tradizione e creatività nella stampa fotografica.