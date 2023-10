Pomeriggio con lo scrittore Moresco

"Oltre il limite. Storie di una vita" è il titolo dell’appuntamento con lo scrittore Antonio Moresco in cartellone per oggi, con inizio alle 17, al Villaggio delle Ginestre di Recanati in occasione della festa di san Luigi Guanella, fondatore dell’Opera che ha una struttura riabilitava in terra leopardiana guidata da suor Barbara Brunalli. Moresco, componente del Comitato Scientifico del Centro Nazionale di Studi Leopardiani guidato dal presidente Fabio Corvatta, è già stato protagonista di diverse iniziative in città come il cammino da Firenze a Recanati nel segno di Dante e di Leopardi organizzato da Repubblica Nomade di cui è fondatore. Intensa l’attività letteraria di Moresco: tra le opere il romanzo "La cipolla", la trilogia "Giochi dell’eternità", Le favole della Maria, La lucina e Fiaba d’amore.