Pomeriggio con musiche e letture

"Alla biblioteca comunale di Morrovalle, c’è una scatola che vi aspetta": ecco l’invito delle volontarie di ’Nati per leggere’ e ’Nati per la musica’ che oggi, dalle ore 17.30 alle 18.30, nella cornice della biblioteca di Palazzo Lazzarini, proporranno un pomeriggio dedicato a letture e musica condivise per famiglie con bambini e bambine da zero a sei anni. "La scatola dei libri e della musica" è il titolo dell’evento che mira a trasmettere la cultura del libro sin dalla tenera età il quale, inoltre, come uno degli obiettivi, avrà quello di mettere in risalto i benefici della lettura ad alta voce per i bambini, un’attività da cui i più piccoli possono tratte benefici non solo cognitivi, ma anche relazionali. L’appuntamento sarà gratuito e su prenotazione che potrà essere effettuata online, cliccando sul link reso noto anche dai canali social istituzionali del Comune di Morrovalle.