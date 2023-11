Pomeriggio con Straffi e Cherubini

Marco Cherubini, volto conosciuto del piccolo schermo e giornalista della redazione SportMediaset, nonché grande appassionato ed esperto del fumettista Hugo Pratt, e Iginio Straffi (nella foto), presidente e fondatore dello studio d’animazione Rainbow, noto al grande pubblico per essere il creatore del cartone animato Winx ClubSi, si incontreranno sabato, alle 18, nella sala ex-Granaio del Museo di Villa Colloredo Mels. Saranno i protagonisti del terzo degli incontri dedicati al fumetto nell’ambito della mostra "Da Ulisse a Corto Maltese. Viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt", ospitata al museo fino al 7 gennaio, frutto della collaborazione tra Sistema Museo, Associazione Culturale Arcadia, Cong-sa e Comune di Recanati.

"A proposito di Hugo", questo è il nome dell’evento non solo dedicato al celebre fumettista veneziano, ma anche e soprattutto al suo personaggio più iconico, ovvero Corto Maltese, apparso per la prima volta nel 1967 nella graphic novel "Una ballata del mare salato" e da allora protagonista di numerose avventure che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

L’incontro, che sarà a ingresso libero, verrà preceduto alle 16 da una visita guidata speciale alla mostra tenuta dall’Associazione Culturale Arcadia; per la visita è prevista la tariffa di 9,50 euro a persona, che comprende anche la visita in autonomia alle collezioni permanenti del museo, tra le quali spiccano i capolavori di Lorenzo Lotto e il Museo dell’Emigrazione Marchigiana. Info e prenotazioni: recanati@sistemamuseo.it o 0717570410. ant. t