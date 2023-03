Pomeriggio conviviale, lancio del Cerchio e storie di donne

L’associazione “Genitori&Figli, per mano” ha organizzato una serie di iniziative per celebrare la festa della donna. Oggi, al ristorante “Le Case” di Villa Potenza, è previsto un pomeriggio conviviale e di benessere per tutte le partecipanti. La seconda è “il lancio del Cerchio con l’ostetrica”, un format di incontri gratuiti che si svolgeranno ogni primo martedì del mese, dalle 17.45 alle 18.45, nella sede dell’associazione in via Peranda, a Sforzacosta. La terza invece riguarda una serie di appuntamenti di storytelling con il kamishibai e per l’8 Marzo il titolo della lettura è: “Guerriere Marchigiane” il cui testo si basa sulle ricerche bibliografiche della scrittrice Silvia Alessandrini Calisti. Si tratta di una serie di storie che riguardano alcuni dei personaggi femminili del territorio che hanno fatto la storia e che sono sconosciute alla maggioranza del pubblico. Si parte con la storia di Stamira, una patriota che durante l’assedio di Ancona del 1173 incendiò un accampamento nemico. L’associazione vuole promuovere e far conoscere ai più piccoli, la storia regionale e il ruolo significativo delle donne in questo contesto che, non erano soltanto attrici passive, ma vere e proprie protagoniste.