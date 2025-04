Pomeriggio dedicato a Dolores Prato nel giorno del suo compleanno

Omaggio alla scrittrice Dolores Prato, a Treia, nel giorno della sua nascita, il 10 aprile. Domani alle 16 il Centro studi a lei dedicato, diretto da Elena Frontaloni, organizza a teatro il convegno "Fummo felici e sfacciati come la rosa", un approfondimento dedicato al suo testo "Scottature". Treia, dove trascorse l’infanzia e scenario del celebre "Giù la piazza non c’è nessuno", diventa così nuovamente il luogo della memoria e della riscoperta della sua opera. Grazie alla partecipazione di studiosi come Andrea Cortellessa, Massimo Raffaeli e Cesar Palma, sarà un momento di riflessione e condivisione, con letture e approfondimenti. "Attraverso le sue parole – anticipano gli organizzatori – il pubblico potrà immergersi nella potenza evocativa della memoria e nella bellezza di una lingua che continua a incantare lettori grazie allo stile inconfondibile, mediante il quale Dolores Prato ha saputo lasciare un segno indelebile nella letteratura italiana". Info: 0733.218706 o 0733.218711.