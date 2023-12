Pomeriggio dedicato alla poesia di Fabiana Vivani

"Silentium", è questo il titolo della raccolta poetica scritta da Fabiana Vivani che sarà presentata oggi pomeriggio (alle 16.30) nella sala al piano superiore dell’abbazia di San Claudio al Chienti. L’evento, moderato dal dottor Modestino Cacciurri, sarà accompagnato dalla performance dell’attrice Lucia De Luca. Non solo. In oltre in origine era prevista la partecipazione della violoncellista Elena Antogirolami, che sarà però assente per motivi di salute. Al suo posto a recitare una parte da protagonista ci saranno le note del violino suonato dalla giovane Carlotta Brizi, il tutto nella cornice dell’antica chiesa della valle del Chienti.

Fabiana Vivani è un’educatrice, regista, attrice e operatrice di teatro sociale, lavora in differenti contesti tra i quali istituti scolastici ed educativi, di disagio e di emarginazione.

La sua formazione pedagogica e artistica è incentrata particolarmente sulla pedagogia dell’espressione con il professor Gilberto Scaramuzzo del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. Essendo anche autrice "Silentium" è la sua seconda silloge poetica in cui sviscera anzitutto la relazione con Dio e col desiderato e cercato silenzio.