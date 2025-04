Pomeriggio dedicato alle famiglie. Giochi all’aperto e divertimento

Domenica, dalle 16 alle 18, il Centro per la Famiglia organizza "La primavera al Centro", un pomeriggio dedicato alle famiglie e ai bambini tra attività creative in cui ogni momento sarà un’opportunità unica per socializzare, esplorare, colorare e creare ricordi preziosi. L’evento si terrà nei locali del Centro per la Famiglia, in vicolo San Silvestro 11, a Civitanova Alta. Se il bel tempo lo permetterà, sarà possibile giocare e svolgere i laboratori nel cortile del Centro, dove la natura stessa offrirà lo scenario perfetto per un pomeriggio ricco di emozioni.

"Il gioco all’aperto è un momento aggregante e una grande opportunità per lo sviluppo di ogni bambino per la varietà di stimoli che offre – ha detto l’assessore al sociale Barbara Capponi (nella foto) –. L’assessorato anche tramite il Centro per la Famiglia vuole dunque offrire attività di forte valenza e legame sociale e al contempo di rilevo da un punto di vista quantitativo, portando a tutti i partecipanti offerte formative e di crescita anche nei momenti più spontanei".

I colori freschi della primavera e i profumi delicati della stagione appena sbocciata saranno il filo conduttore che guiderà le attività in cui si immergeranno le famiglie generando momenti di condivisione e rafforzando i legami tra grandi e piccoli. L’ingresso è libero e gratuito, non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Asp Paolo Ricci al numero 0733-78361 e chiedere di parlare con un operatore, oppure scrivere una mail a centro.famiglia@paoloricci.org.