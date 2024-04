Pomeriggio di meditazione con i monaci tibetani

‘Un pomeriggio di primavera con due monaci tibetani’ è il titolo dell’iniziativa in programma sabato, al Centro Civico Risorgimento, in via Ginocchi. Si tratta di un momento spirituale dedicato ad attività come la meditazione, le preghiere e la benedizione, organizzato dall’insegnante di Yoga certificata Veruscka Perugini con l’associazione ‘1.0 Ora del Nostro Tempo’. I partecipanti passeranno qualche ora in compagnia di Ghesce Soepa e Ghesce Sonam, due monaci provenienti da Roma, esattamente dal ‘Tso Pema Centro Studi di Buddhismo Tibetano’. Ecco il programma dell’incontro: si inizia alle 16, con la meditazione, poi alle 17.30 il momento della tisana, con i monaci che porteranno i cordoncini della protezione e chi vorrà potrà far mettere il cordoncino al polso, seguito da una benedizione. Dalle 18 alle 18.30, spazio al "Mantra e alla preghiere per la pace nel mondo". A seguire (18.30-19-30), il Workshop di "come fare un Mandala di sabbia". L’iniziativa è a offerta libera ed è aperta a tutti. Per info 331 3433461.