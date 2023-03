Pomeriggio goloso e solidale alla Tecnobar, i mastri gelatai al fianco dei ragazzi dell’Anffas

L’azienda di Tolentino Tecnobar, l’Anffas Macerata, Confartigianato Imprese e i mastri gelatai del territorio insieme, per un pomeriggio goloso, divertente e solidale, dal titolo "Gelato del Cuore". È stato ospitato ieri da Tecnobar, in occasione della Giornata europea del gelato artigianale. Protagonisti, Cinzia Del Dotto della gelateria Enjoy di Tolentino, Raoul Trozzo di Gelati d’autore a Porto Sant’Elpidio, Luigi Loscalzo della gelateria cioccolateria Dolcevita di Jesi, Federico Biagetti con la fidanzata Alice del bar gelateria Roma a Passo di Treia e Barbara Trozzo di Tutto gelato a Macerata. Hanno dato libero sfogo alla fantasia creando tanti gusti. Ha collaborato Dulcinea Perugia. Ma protagonisti sono stati anche quattro ragazzi dell’Anffas: Paolo Moré, Luca Tiberi, Mariano Rendimonti e Paolo Salvatori, accompagnati dall’operatrice Angela Fazi. I quattro fanno parte del progetto di vita indipendente (Dopo di noi) "Civico 34", progetto di autonomia abitativa dell’Anffas (associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettive eo relazionali), vivono insieme a Macerata. "Vengono spesso coinvolti nelle iniziative del territorio", spiega il presidente Marco Scarponi. Il gelato prodotto è stato donato all’associazione. "Esercizi in diretta e spiegazioni – ha aggiunto Lucia Biagioli, referente Confartigianato interprovinciale – per ricordare che il gelato è un prodotto naturale, artigianale e salutare". Per Tecnobar c’erano l’agente Paolo Morresi e il consulente Michele Santanatoglia, che hanno evidenziato: "L’azienda, con il titolare Gianluca Cipriani, è sensibile a queste tematiche".