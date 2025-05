Pomeriggio tra danza e artigianato. L’appuntamento al "Piermarini"

Si terrà domani al teatro Piermarini il quarto evento del progetto "Danza&Artigianato – Incontri di talento in scena", promosso dal Gal della regione con il Gal Flamini Cesano capofila. L’evento avrà inizio alle 16.30 nel foyer con Lorena Iacomucci, titolare del laboratorio d’arte del libro di Pesaro "Il CO_LORE", la quale presenterà dal vivo il processo di creazione di un libro. A seguire poi, alle 18, sul palco del teatro andrà in scena uno spettacolo di danza contemporanea, frutto del lavoro di un gruppo di giovani talenti della danza marchigiana, guidati da figure di spicco del panorama coreutico nazionale, con creazioni di Milena Zullo e Maria Olga Palliani, Daniela Maccari e Ilenja Rossi. La particolarità dello spettacolo sarà legata al fatto che i danzatori daranno vita a una performance unica, interagendo con le sculture tattili sonore in ceramica realizzate dall’artista Ambra Lorito (foto). Tra oggi e domani, poi, sempre nello spazio del foyer, sarà allestita una mostra di prodotti artigianali di eccellenza, tra cui ceramiche di Urbania, porcellane di Ascoli, terrecotte di Fratte Rosa, cappelli di Montappone. Info: 0737.685684, 373.8683790.

m. p.