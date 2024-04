Pompei unisce il centrodestra e sfida Gentili

"La nostra campagna elettorale sarà seria e concreta, senza bisogno di enfasi". È pronta la consigliera comunale Elena Pompei a guidare il "Centro Destra Sangiustese" nella corsa a sindaco di Monte San Giusto, e a sfidare il primo cittadino uscente Andrea Gentili, a caccia del terzo mandato. Il centrodestra ora sarà coeso, dopo che cinque anni fa andò al voto spaccato in due. Infatti, Pompei è il punto di riferimento dell’Udc locale, e proprio nella sede di via Garibaldi il suo nome è stato ufficializzato alla presenza dei vertici provinciali dei partiti della coalizione.

"La mia candidatura è la diretta prosecuzione del lavoro iniziato quattro anni fa – ha esordito –. Contrariamente a chi scommetteva sul fallimento della nostra impresa, siamo riusciti a creare una realtà civica che crede nel nostro paese, nella politica e siamo aperti al confronto per il raggiungimento di un bene comune. È stata una scelta ponderata e sono convinta che potrò dare un valido contributo alla comunità non solo per le mie competenze professionali, ma soprattutto perché credo in un paese dove ho scelto di vivere e che vorrei rendere migliore per i nostri figli, più ordinato, sicuro e vitale, al fine di ricostruire quel senso di famiglia che ci ha sempre contraddistinto". Il focus è poi passato sull’amministrazione attuale. "Oggi purtroppo vediamo il risultato fallimentare delle scelte di un’amministrazione poco lungimirante che si basa su slogan e apparenza – ha affermato Pompei– presente sì sul territorio ma priva di progettualità. Le uniche opere pubbliche di rilievo proposte sono di fatto mutuate dal sisma del 2016: l’ampliamento del cimitero arriva con notevole ritardo rispetto alle reali necessità dopo il periodo Covid e rincari delle materie prime che graveranno sui cittadini. Negli ultimi anni infatti abbiamo assistito ad un rapido declino delle attività commerciali e artigianali, il paese, specie nel centro storico, è diventato quasi un dormitorio. Villa San Filippo è stata abbandonata mentre essa costituisce il nostro ingresso a valle; pertanto, dovrebbe avere un aspetto maggiormente rappresentativo".

Decisi già i prossimi step. "La mia progettualità vede al centro famiglia e giovani – ha precisato – e vuole trovare nuova linfa vitale per le attività produttive nonché incentivare il mondo dell’associazionismo. Vogliamo concentrarci sui fatti e nei prossimi giorni presenterò i nomi delle persone che mi accompagneranno in questa sfida, per costruire un futuro solido".