"Pompieropoli" fa il pieno di bambini

Oltre 300 bambini hanno partecipato alla nuova edizione di "Pompieropoli", organizzata a Monte San Giusto dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, insieme all’amministrazione comunale e all’Associazione vigili del fuoco in pensione. Una giornata di divertimento, ma anche di formazione che si è aperta domenica mattina in piazza Aldo Moro con il convegno sulle calamità naturali e sugli incidenti domestici, tenuto dal comandante Mauro Caprarelli e dal vicecomandante Mirko Mattiacci. Nel pomeriggio, invece, la piazza si è trasformata in un campo "prove" dove i bambini hanno potuto cimentarsi nella discesa del palo, nell’arrampicata su una parete alta cinque metri, nella trave e nel ponte tibetano. Uno dei momenti più emozionanti, però, è stata la simulazione di un vero incendio, che i bambini hanno potuto spegnere proprio come dei vigili del fuoco professionisti. Alla simulazione hanno partecipato anche ragazzi diversamente abili. Presenti in piazza anche numerosi mezzi in dotazione al comando provinciale, alcuni dei quali piuttosto rari da vedere in azione. "Siamo felici di aver chiuso la settimana di festeggiamenti per l’8 settembre con un’altra grande partecipazione di pubblico e soprattutto di bambini – ha commentato il vicesindaco Gigliola Bordoni –. Oltre al comando provinciale e i relatori del convegno, vogliamo ringraziare l’Associazione dei vigili del fuoco in pensione, ma anche l’ispettore antincendio Matteo Beccacece e il presidente Mario Merelli".