"Pompieropoli" in piazza

Oggi ultimo giorno di festeggiamenti per il compatrono San Severino, uno dei due santi protettori di San Severino. Ricca la giornata di eventi che uniranno devozione e intrattenimento per tutta la comunità. Le celebrazioni, organizzate dai Frati Minori del Santuario di San Pacifico, hanno animato per giorni la città con liturgie e appuntamenti civili. La giornata conclusiva si aprirà con un momento di profonda spiritualità. Alle 6,30 del mattino partirà un pellegrinaggio dal rione Settempeda fino al santuario di San Pacifico, dove si susseguiranno le celebrazioni delle messe durante tutta la giornata.

Nel pomeriggio, il cuore delle celebrazioni civili si sposterà in piazza del Popolo che accoglierà l’evento "Pompieropoli" regalando ai più piccoli un’esperienza indimenticabile. A partire dalle 15 infatti, i bambini potranno diventare "pompiere per un giorno" e divertirsi con percorsi a tema, imparando in modo giocoso i principi della sicurezza. Oltre a questo, anche un angolo con truccabimbi, pop-corn e zucchero filato offerti gratuitamente a tutti.

Infine, alle 16, i festeggiamenti torneranno al santuario di San Pacifico per un’esibizione musicale del corpo filarmonico "Francesco Adriani" che terrà un concerto per chiudere in bellezza la giornata.