Ponte ciclopedonale: denuncia contro la Regione

Ponte ciclopedonale sul Chienti, per problematiche legate al progetto dell’opera l’impresa Cagnini Costruzioni ha portato in causa la Regione un mese prima che questa le revocasse i lavori. L’azione legale, aperta al tribunale di Ancona, nasce "dall’ostinazione della stessa nel non voler intraprendere nessuna azione correttiva al progetto posto a base gara che presenta notevoli lacune sul piano della sicurezza dei lavoratori, oltre che per la mancanza di opere da progettare ex novo e necessarie alla realizzazione dei lavori, tanto che allo stato attuale l’opera risulterebbe non collaudabile e non fruibile per oggettive carenze". Lo dichiara in una nota l’impresa dopo l’annuncio della revoca dei lavori, dato dell’assessore regionale Francesco Baldelli durante un sopralluogo nell’area del ponte. L’impresa edile denuncia problemi che "coinvolgono vere e proprie scelte progettuali, come opere idrauliche, fondazioni in alveo di torri metalliche alte 20 metri, e come quelle riconducibili alle ‘vibrazioni delle strutture metalliche’ tali da impedire ai pedoni di attraversare il ponte in sicurezza una volta completati i lavori". Aspetti che sarebbero sanabili solo con l’inserimento di sistemi di smorzamento "ad oggi però non previsti nel progetto a base gara, e di costo rilevante" precisa in una nota la Cagnini Costruzioni che evidenza anche "lacune sul piano della sicurezza, non essendo state previste neppure le più elementari misure per la tutela dei lavoratori, in un contesto ambientale complesso con rischi specifici connessi al lavoro in alveo, ed in un sito inquinato e contaminato".