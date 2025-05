Ponte ciclopedonale. Slittano ancora i tempi

Non sarà rispettata la data di consegna del ponte ciclopedonale che, bypassando il fiume Chienti, dovrà collegare Porto Sant’Elpidio a Civitanova. La scadenza era stata fissata a luglio 2025, esattamente un anno fa quando, in occasione della consegna del cantiere da parte della Regione, i sindaci dei due Comuni coinvolti, insieme all’assessore regionale Baldelli e ai consiglieri regionali Pudzu e Borroni si recarono nell’aera dei lavori per scandire le date dell’opera. Costo complessivo circa 4.500.000 euro per un ponte che sviluppa 178 metri di lunghezza. L’intervento, dopo la revoca di un appalto nel marzo del 2024, è stato assegnato a una impresa edile di Bari che si è aggiudicata la gara presentando la migliore offerta al ribasso e l’ultimazione dei lavori, per bocca di tutti i politici presenti al sopralluogo del giugno successivo, era stata fissata all’estate del 2025. Ma, di questo passo il ponte rischia di non essere pronto nemmeno alla fine dell’anno. Non se ne vede nemmeno l’ombra. Le scadenze e i finanziamenti sono dettati dalla delibera del Cipe (la numero 12 del 28 febbraio 2018) che regola il Fondo di sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 relativamente al Piano operativo delle infrastrutture. La strozzatura tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio - non è comunque la sola - interrompe il progetto della Ciclovia Adriatica. I lavori vanno decisamente a rilento, con il cantiere che appare indietro rispetto al crono programma che la Regione si è spinta ad annunciare, ed è chiaro che chi da Civitanova vuole raggiungere in bici Porto Sant’Elpidio e viceversa per parecchi mesi ancora dovrà pedalare per un tratto lungo la statale, con tutti i rischi che comporta. Un flop al momento, che stona con le politiche ciclabili che vengono promosse e promesse dagli enti pubblici attraverso convegni e biciclettate domenicali, e stona con il vanto per la Bandiera Gialla ottenuta, mentre la città resta scollegata, sia nord che a sud, dalla rete ciclabile adriatica e dal sistema di intermodalità che fa dialogare ciclabili e rete ferroviaria.