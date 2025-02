"Ponte del Diavolo". Festa di Carnevale

Tutto pronto per il veglione "Il Ponte del Diavolo in maschera", in programma sabato primo marzo, alle 20, al ristorante "Incontri di gusto" di Tolentino. Non mancherà la musica con il dj Leonardo Norscini. Verrà poi assegnata la fascia di Miss Ponte del Diavolo 2025: chi la indosserà diventerà una sorta di madrina che accompagnerà la prossima edizione della rievocazione storica "Sul ponte del diavolo…tra storia e leggenda", in programma all’inizio di settembre a Tolentino. Saranno eletti anche Miss e Mister Simpatia. Al veglione è gradita la maschera. Ogni partecipante dovrà avere un oggetto che ricordi il Carnevale. Verranno, inoltre, assegnati premi per le maschere dei bambini, nonché per il gruppo più numeroso. Premi anche per la comitiva più giovane e numerosa. La serata sarà allietata, per la gioia dei bambini, ma anche dei grandi, da giochi e sorprese. I dolci di Carnevale sono offerti dalla pasticceria panetteria Dolci Delizie. L’iniziativa è organizzata dall’associazione I Ponti del Diavolo.