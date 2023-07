Ponte del fosso Brugnolo a rischio a San Severino: 90mila euro per evitarne il crollo L'intervento di somma urgenza per la riparazione del ponte del fosso Brugnolo a San Severino è stato portato a termine con un importo complessivo di quasi 90mila euro. Grazie alla compartecipazione di privati fondisti, è stata realizzata una strada provvisoria per evitare il crollo.