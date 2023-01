"Ponte di Fosso Ricale allagato, con buche e senza transenne"

Nell’aprile del 2022 sono terminati i lavori di ripristino del ponte, che si trova all’altezza di Fosso Ricale, crollato nel dicembre 2021, dopo una intensa pioggia, ingoiando metà della strada che collega via dei Cappuccini, sotto l’ospedale, all’agriturismo il "Raggio Verde" per poi sboccare sulla provinciale 77. L’intervento, per una spesa di circa 50mila euro, prevedeva la realizzazione di una paratia come opera di contenimento della sponda franata, il ripristino della sede stradale e del parapetto del ponte con la posa in opera della barriera laterale.

"A tutt’oggi – lamenta un cittadino – sono ancora presenti le transenne da cantiere e, con la pioggia, si accumula acqua che di certo non giova alla durata del ponte stesso. Inoltre ci sono due grosse buche che man mano si allargano. I lavori sono stati fatti a regola d’arte? Anche perché non è mai stato asfaltato e ci si trova in presenza di un salto di qualche centimetro dello stesso standard di uno dei classici dossi artificiali che a Recanati imperano in ogni dove della città". Una situazione che il cittadino chiede venga risolta.