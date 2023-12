Ponte di Scossicci, problema risolto

Si è finalmente risolto il problema nato a inizio novembre sul ponte di Scossicci, quando i circa 15 studenti delle superiori (residenti a nord di Porto Recanati) erano stati costretti a dover passare a piedi fino alla rotonda di via Del Sole rischiando di essere investiti dalle auto, per poter prendere la corriera scolastica. Da ieri è stata revocata l’ordinanza della Provincia con la quale era scattato il divieto di accesso per i mezzi pesanti sul ponte di Scossicci. A darne notizia è stato il sindaco Andrea Michelini, tramite un avviso pubblico condiviso Facebook: "Vi informiamo che il dirigente responsabile della Provincia ha firmato l’ordinanza con la quale si revoca il divieto di transito ai veicoli sopra le 7,5 tonnellate portando il limite a 26 tonnellate, sul cavalcaferrovia". Insomma, un’ottima notizia dato che il divieto di accesso per i mezzi pesanti sul ponte di Scossicci aveva portato grossi disagi. Soprattutto per gli alunni delle scuole superiori. Tanto è vero che si era innescata pure la rabbia dei loro genitori, perché avevano sottolineato che su quel ponte non c’era nessun marciapiede. Tuttavia, oggi tale problema è solo un ricordo.