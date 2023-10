"Ponte pericoloso per gli studenti. Bisogna intervenire"

"Da quando è scattato il divieto di transito per i mezzi che superano le 7,5 tonnellate sul ponte della strada provinciale, a Scossicci, ci sono ogni giorno circa 15 studenti che devono attraversare quel tratto di carreggiata a piedi per tornare a casa, perché l’autobus non arriva più nella zona nord. Ma la situazione è davvero pericolosa, perché lì non c’è nessun marciapiede e rischiano di essere falciati dalle auto". È la protesta di un genitore portorecanatese, che preferisce rimanere anonimo e fa riferimento al provvedimento attuato dieci giorni fa dalla Provincia. Infatti, dopo che è stato interdetto l’accesso ai mezzi pesanti sul ponte di Scossicci, sono state anche cambiate le fermate dell’autobus. Tant’è che oggi i circa 15 alunni che frequentano le scuole superiori di Recanati, e abitano a Scossicci, sono costretti a prendere l’autobus (andata e ritorno) nei dintorni del bar "iPiada caffè", in via del Sole.

"Il problema si manifesta ogni volta che i ragazzi, più o meno dai 14 ai 16 anni, tornano verso le 14.10 a Porto Recanati – spiega il genitore –. L’autobus della Contram non fa più tappa a Scossicci, quindi vengono scaricati in via Del Sole. Così, a piedi, devono percorrere il ponte per poter rincasare nella zona nord del paese. Tuttavia, là sopra non è presente alcun marciapiede e devono camminare a lato della strada. Ciò è preoccupante, in quanto sul ponte c’è una curva che limita la visibilità e spesso le auto passano a folle velocità. Insomma, i ragazzi rischiano di essere investiti".

Per questo, il genitore chiede all’amministrazione comunale di intervenire: "Il Comune potrebbe organizzare, in accordo con la Contram, un bus navetta per portare i ragazzi a Scossicci, magari con un mezzo meno pesante che ha la possibilità di attraversare il ponte. Altrimenti si trovi un’altra soluzione, basta che si mettano in sicurezza i ragazzi che ogni giorno vanno a scuola".