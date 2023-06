Ponte pericoloso senza parapetto a Recanati, la denuncia del consigliere Mariani

Ponte pericoloso privo di parapetto in zona Acquara di Recanati. Lo denuncia il consigliere comunale Benito Mariani in quota Lega, sollecitato dalle numerose segnalazioni giunte dai residenti, a tutt’oggi senza alcun riscontro. "La strada comunale - scrive Mariani - che collega la SP 105 alla strada che porta alla zona industriale di Villa Musone, molto transitata, versa in pessime condizioni con un manto stradale ammalorato da tempo. In prossimità dell’ex scuola elementare dell’Acquara è presente un piccolo ponte con un solo parapetto composto da una trave arrugginita attaccata a delle porzioni di mattoni residue dei vari cedimenti avvenuti in passato e dall’altro lato invece nulla. Il parapetto è crollato anni fa senza più essere stato ripristinato. La pericolosità di questo ponte è oggettiva per la circolazione stradale, per i pedoni e i ciclisti, visto che dal bordo strada ci sono solo 30 cm che separano dal vuoto sottostante".