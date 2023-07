Ponte sul Chienti, conto alla rovescia per il raddoppio

A fare da "propellente" verso la costruzione della terza corsia in via Pausola, nel territorio di Corridonia, ci sarà anche il previsto raddoppio del ponte sul fiume Chienti: due interventi alla rete viaria vicini e quindi legati tra loro. Tant’è che i Comuni di Macerata e Corridonia, appena il mese scorso avevano ratificato l’accordo con i lavori che saranno portati a compimento della Provincia di Macerata, i quali andranno a decongestionare uno degli snodi più "caldi" a livello di traffico del maceratese. "È un opera che stiamo portando avanti – ha affermato Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia con delega alla viabilità –. Oltre ad avere la fruibilità di una doppia corsia, ci consentirà di rimettere mano al ponte esistente che ad oggi risulta essere limitato, ponendosi così a servizio dei lavori per la terza corsia. Da alcune settimane stiamo inoltre ipotizzando di proporre l’allargamento con una terza corsia, almeno d’emergenza, sulla dorsale terminale (in direzione monti) del tratto di superstrada Civitanova-Foligno, riteniamo possa essere il momento adatto per stilare delle progettazioni di questo tipo – ha chiosato –, considerando i tanti incidenti che si sono verificati. In più renderemmo i territori più appetibili a livello turistico".