Ponte sul Chienti finito nel 2024

"I lavori sul ponte del fiume Chienti saranno ultimati entro la fine del 2024". È quanto affermato dall’assessore alla transizione ecologica Roberta Belletti, venerdì al cineteatro Cecchetti, in occasione del convegno ‘Una via verso l’Europa’, organizzato dal biker civitanovese Mauro Fumagalli a seguito dell’esperienza della ‘Bike long ride Marche – Europe’, la traversata in bici da Civitanova a Bruxelles conclusasi lo scorso 24 settembre. "Prima di partire per la costruzione del viadotto ciclabile – spiega – era necessaria la verifica bellica, cioè accertarsi che non ci fossero ordigni nei punti interessati. Questa fase è terminata e adesso si può partire con i lavori. Allo stesso tempo, siamo alla ricerca di fondi per concludere il tratto mancante della ciclovia adriatica nella zona nord". Per il resto, nel corso dei quattro tavoli di dibattito, dove ha fatto la sua presenza anche l’europarlamentare Nicola Danti ed è stato proiettato il videomessaggio del collega Carlo Fidanza, si è parlato di idee e progetti sul cicloturismo.

"Lo vedo nella mia città, Firenze – le parole di Danti –, anche nelle piste ciclabili inizia ad esserci traffico. Forse abbiamo bisogno di aumentarle e fare percorsi protetti". "Stiamo lavorando – ha affermato Mauro Fumagalli - a una destinazione ‘viaggio italiano in bici’ che possa sposarsi con le politiche europee attuali e che coinvolga più territori in una visione ampia: chi decide da ogni angolo d’Europa di viaggiare nel nostro Paese deve poter trovare una rete infrastrutturale di ciclovie, all’altezza di quelle che si trovano oltralpe". Alcuni spunti sono arrivati dagli amministratori dei comuni coinvolti dalle tappe del biker civitanovese. "Il Progetto Marche - Europe rappresenta una grandissima occasione di promozione e valorizzazione da cogliere indirizzata a tutti i territori attraversati da questa via cicloturistica fino a Bruxelles. Tra questi vi è certamente La "Ciclovia della Food Valley" in territorio parmense, un itinerario di circa 80 chilometri con una forte connotazione eno-gastronomica, che collega Parma a Busseto", ha affermato Nicola Cesari, sindaco del di Sorbolo.

Oltre a Belletti, tra i politici civitanovesi, si è registrato l’intervento del consigliere comunale Giorgio Pollastrelli: "quel giorno che sei venuto all’Europarlamento – ha dichiarato rivolgendosi a Fumagalli - ti abbiamo accompagnato semplicemente ad incontrare europarlamentari, è stata una giornata ricca di contenuti".