Ponte sul Cremone, messa in sicurezza

Continuano i lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Cremone in prossimità di contrada Fosso Ronne, (zona san Giuseppe), un’operazione di consolidamento della struttura che ha visto la necessità di chiudere al transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, quel tratto di strada dopo le forti piogge delle ultime settimane. "Si sta lavorando alla predisposizione di una segnaletica fissa che regolerà il traffico fino alla messa in sicurezza – afferma il sindaco Giuliana Giampaoli –. Questi provvedimenti hanno come unico scopo la sicurezza dei cittadini".