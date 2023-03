Ponte sul fiume Chienti, Borroni si complimenta: "Priorità di Acquaroli"

"L’avvio dei lavori per la costruzione del ponte ciclopedonale sul fiume Chienti è solo la conferma del serio impegno assunto dal governatore regionale Francesco Acquaroli e dal centrodestra per dotare la città e in genere tutto il territorio delle opere necessarie per la sua riqualificazione e cambiarne in meglio il volto". Così il consigliere regionale Pierpaolo Borroni (nella foto), di Fratelli d’Italia, commenta la notizia che annunciava l’apertura del cantiere per costruire quel ponte che avvicini le distanze tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio favorendo la mobilità sostenibile. "Era stato uno degli impegni principali del presidente Acquaroli – aggiunge Borroni – e lo sta mantenendo. Su Civitanova e tutto il territorio sono previsti considerevoli investimenti e le promesse saranno mantenute. Il ponte sul Chienti, opera legata al progetto nazionale di Ciclovia Adriatica, è solo un primo segnale che conferma la concretezza della ’politica del fare’. Un grazie per il suo impegno vada anche all’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli", conclude Borroni. La notizia dell’apertura del cantiere è stata quindi accolta con grande soddisfazione da tutti, in particolare dai frequentatori della ciclopedonale del Chienti, che l’altro ieri hanno dovuto interrompere la passeggiata quotidiana nella zona, causa lo sbarramento lungo il sentiero e il cartello che annunciava il cantiere. Le prime operazioni, come dicevamo ieri, riguardano il disboscamento della zona da ove partono le rampe del ponte, cui seguiranno i sondaggio per verificare la presenza di eventuali ordigni bellici. Impegno dovuto, questo, anche perché la zona del Chienti è stata teatro di scontri e bombardamenti alla fine della seconda guerra mondiale, e qualche ordigno potrebbe essere inesploso, come peraltro si è scoperto in passato in altre zone della città.

Giuliano Forani