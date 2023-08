Ponte sulla strada provinciale, fine lavori a metà settembre

Termineranno entro la metà di settembre i lavori di messa in sicurezza e allargamento del ponte che si trova sulla provinciale 180, nel Comune di Belforte. "Gli interventi, per un costo di 450mila euro, affidati a luglio alla Euroscavi di Vitali Roberto & C. di Castelraimondo – spiega il presidente della Provincia Sandro Parcaroli – nascono dalla necessità di garantire idoneità e sicurezza alla viabilità e, soprattutto, permettere un comodo attraversamento pedonale del ponte, data la sua posizione interna al centro abitato". I lavori, diretti dal personale dell’ufficio tecnico e viabilità, consistono nella realizzazione di una nuova soletta in cemento armato; i marciapiedi avranno una larghezza minima di 1,50 metri, in modo da poter essere fruiti anche da persone diversamente abili. La strada rimarrà a due corsie, larghe 3,25 metri ciascuna con banchine laterali di 0,50 metri, per un totale di 7,50 metri contro gli attuali 6,78. Programmata anche l’installazione di barriere ai lati della strada, mentre i parapetti garantiranno la sicurezza dei marciapiedi. Terminati i lavori di allargamento del ponte, in queste ultime settimane si procederà con l’impermeabilizzazione dell’impalcato, la stesura dell’asfalto, il montaggio del guardrail e dei parapetti pedonali.