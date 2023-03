Ponte tra Pollenza e Passo di Treia riaperto in anticipo

Sopralluogo congiunto del vicepresidente della Provincia Luca Buldorini e del consigliere Andrea Mozzoni (nella foto) sul ponte lungo la provinciale 53 Murat, che collega Pollenza e Passo di Treia, riaperto al traffico mercoledì sera dopo alcuni interventi di miglioramento. Con un mese di anticipo. "I lavori sul ponte sono stati una delle nostre priorità – ha spiegato Buldorini –: si tratta di uno snodo di collegamento importante per il territorio". Gli interventi, per un importo complessivo di 450mila euro, sono stati completati dalla ditta con quasi un mese di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale; hanno previsto la demolizione totale del vecchio impalcato del ponte e dei due marciapiedi, la posa di nuove barriere guardrail e parapetti in acciaio. Mozzoni ha ringraziato anche i cittadini e gli esercizi commerciali che in questi mesi "hanno sopportato un disagio importante per il bene comune". Ha espresso soddisfazione per la riapertura del ponte sul fiume Potenza anche il sindaco di Treia Franco Capponi: "Si tratta di un’infrastruttura utilissima a tanti automobilisti, ai mezzi d’opera e di trasporto che lo transitano tutti i giorni. Sono state create due corsie pedonali utilizzabili anche dai bikers che vorranno percorrere la Ciclovia del Potenza. E crea un vero collegamento ciclo-viario tra Treia e Pollenza".