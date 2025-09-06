Ponteggi, impalcature e transenne. Cantiere bloccato alla stazione

Versa ancora in condizioni di degrado la stazione ferroviaria di Porto Recanati, dove sono posizionate svariate impalcature e nastri posizionati a causa di un intervento di manutenzione del tetto che si protrae ormai da troppo tempo. La vicenda era già stata sollevata dal Carlino a metà aprile, ma a quanto pare la situazione non è migliorata. A oggi la stazione ferroviaria è rimasta un cantiere a cielo aperto e anzi si sono possono vedere diversi ponteggi, installati ad altezza uomo, nella parte attigua ai binari. E soprattutto non sono stati conclusi i lavori per mettere a posto la copertura del manufatto, dopo che nei mesi scorsi si erano verificate delle infiltrazioni d’acqua e così dei cittadini si erano bagnati dalla testa ai piedi.

Infatti sono ancora ben visibili delle crepe sul soffitto della struttura. Tanto è vero che all’epoca era stata l’amministrazione comunale di Porto Recanati a segnalare il disguido alle Ferrovie dello Stato, facendo quindi avviare il cantiere per cercare di risolvere questa criticità. Tuttavia non sono pochi i cittadini che continuano a lamentarsi per lo stato di fatiscenza della stazione ferroviaria, tra l’altro in una cittadina a vocazione turistica. Allo stesso tempo, a ridosso degli scalini, non è stata posizionata nessuna rampa motorizzata utile per le persone costrette in carrozzina, malgrado le Ferrovie della Stato avevano promesso di installarla a stretto giro. Va anche ricordato che qualche tempo fa, più precisamente ad aprile del 2023, era finito sui social network un video che denunciava tale mancanza. Nello specifico era stato filmato il cestista paralimpico Tommie Gray, mentre si trovavo costretto a strisciare per terra e spingere la sua carrozzina a mano per scendere dalle scale situate appena dopo i binari. E in tanti si chiedono ora quando finiranno i disagi alla stazione ferroviaria.

Giorgio Giannaccini